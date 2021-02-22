Зеленский пообещал построить новый аэропорт в Донбассе

В текущем году начнется проектирование нового аэропорта в Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он будет использоваться только для гражданских самолетов.

«Мы могли бы открыть и обновить аэропорт в Мариуполе, но сегодня военные говорят, что для нас сейчас это опасно, поэтому есть такая идея… между Луганской и Донецкой областью сейчас будут также находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей именно для гражданских рейсов»,— сказал господин Зеленский журналистам в рамках форума «Украина. 30» (цитата по «РИА Новости»).

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. По данным ООН, его жертвами стали около 13 тыс. человек. Переговоры по урегулированию конфликта ведет трехсторонняя контактная группа (ТКГ), однако значимого прогресса пока достичь не удалось: перестрелки продолжаются, несмотря на режим прекращения огня. Обе стороны конфликта не исключают дальнейшей эскалации.

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