Спецдокладчик ООН призвала к отмене санкций против Венесуэлы из-за гуманитарного кризиса

Санкции США, ЕС и других стран привели к экономическому и гуманитарному кризису в Венесуэле, сообщила спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних санкций на права человека Елена Довгань после двухнедельного визита в страну. Она призвала к отмене ограничений.

Госпожа Довгань напомнила, что законными могут считаться санкции, введенные решением Совета Безопасности ООН или в качестве ответных мер. Они также не должны противоречить правам человека. По ее мнению, санкции против Каракаса усугубили бедствия и привели к «катастрофическим последствиям для населения». В первую очередь пострадали самые бедные, включая детей, женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Спецдокладчик рассказала, что в Венесуэле не хватает электричества, воды, газа, продовольствия, лекарств. Также в стране наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, в том числе в медицинской и образовательной сферах.

Эксперт ООН напомнила, что санкции против Венесуэлы были введены в 2005 году, в 2015-м их ужесточили.