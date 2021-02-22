В Качканаре завершили работы после прорыва на сетях газоснабжения Полностью восстановить подачу газа после аварии планируются до конца дня

Восстановительные работы после прорыва на газопроводе в Качканаре (Свердловская область) завершены, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Подача газа в частные дома поселка Валериановск в Качканарском городском округе и в частном секторе самого Качканара началась в 12:30. Специалисты рассчитывают завершить эту работу до конца дня»,— сообщили в департаменте информполитики.

После восстановление газоснабжения в частных домах специалисты приступят к подключение к сети многоквартирных домов, оставшихся без газа для приготовления еды. «Для восстановления газоснабжения в многоквартирниках специалисты газовой службы проведут полный поквартирный обход для настройки и проверки работы оборудования»,— отметили в департаменте.

Напомним, авария на газопроводе произошла в воскресенье. По предварительной информации, на Качканарской станции произошла разгерметизация фланцевого соединения на выходе газораспределительной станции. Это привело к взрыву на газопроводе и последующему возгоранию, которое удалось ликвидировать специалистам МЧС.

В результате аварии без газа временно остался 961 дом и еще 10,5 тыс. квартир без газа для приготовления пищи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил устранить обеспечить местных жителей всем необходимым, для чего в Качканаре развернули несколько пунктов для временно размещения горожан, а владельцам частных домов были предоставлены обогреватели и дрова, если в доме имелось печное отопление.

Прокуратура Качканара организовала проверку в связи с порывом на газопроводе. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.