Прокуратура организовала проверку после аварии на сетях газоснабжения в Качканаре

Прокуратура Качканара начала проверку в связи с порывом на газопроводе, в результате чего без газоснабжения остался 961 частный дом.

По предварительной информации, вечером 21 февраля на пульт оперативных служб поступило сообщение о порыве на газопроводе, после чего возникло возгорание. Предварительно, на Качканарской станции произошла разгерметизация фланцевого соединения на выходе газораспределительной станции. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано.

«Котельная, обеспечивающая город теплом, переведена на резервный источник снабжения – мазут, благодаря чему теплоснабжением обеспечиваются 436 многоквартирных домов в штатном режиме. Однако в настоящее время не восстановлено газоснабжение 961 частного дома. При этом из 961 дома в 360 частных домах имеется отопление, так как они подключены к централизованной системе отопления», — сообщила пресс-служба прокуратуры по Свердловской области,

Как отметили в ведомстве, в городе развернуты пункты обогрева в трех школах.

Сейчас прокуратура Качканара выясняет обстоятельства случившегося. «Будет дана правовая оценка соблюдению прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами, а также установлено, проведено ли устранение аварийной ситуации на сетях в строки, предусмотренные законом», — добавили в ведомстве.