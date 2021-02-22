Зеленский: пока строить дамбу на Северо-Крымском канале не планируем

Украина пока не планирует строить дамбу на Северо-Крымском канале, заявил президент Владимир Зеленский. При этом он отметил, что иногда в СМИ «подкидывают неплохие идеи».

О планах построить дамбу на прошлой неделе заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич (его офис с 2014 года находится в Херсонской области). Он сообщил, что это «максимально исключит попадание воды в Крым», и подача воды не будет восстановлена до «деоккупации».

«Пока не собирались, но иногда они (СМИ.— “Ъ”) подкидывают неплохие идеи»,— сказал господин Зеленский журналистам во время форума «Украина. 30» (цитата по «РИА Новости»).

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина прекратила подачу воды в республику. Ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. В ряде регионов полуострова наблюдается дефицит воды, там действует ограниченный режим подачи. Сейчас правительство подготовило план по налаживаю водоснабжения Крыма, на него направят около 50 млрд руб.

О проблемах водоснабжения полуострова — в материале “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».