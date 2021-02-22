На Кубани суточное количество умерших стало минимальным с начала 2021 года

По данным на 22 февраля 2021 года в Краснодарском крае от коронавируса скончались 14 человек. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Это минимальный показатель по суточному числу умерших с 8 января. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 1838.

Больше всего заболевших умерло за минувшие сутки в Сочи – четыре человека от 62 до 82 лет. В Краснодаре скончалось трое, в Крымске – двое заразившихся. Еще по одному пациенту врачи не смогли спасти в Туапсе, Тихорецке, Темрюке, Новороссийске и Анапе.

В Адыгее по данным на 22 февраля не умерло ни одного заболевшего. Общий показатель летальных случае с начала пандемии остался на уровне 144 человек.

В целом по России за последние сутки в России умерли 337 человек. Это минимальный показатель с 16 ноября, тогда скончались 303 пациента. Больше всего умерших в Санкт-Петербурге (47 человек), Москве (41) и Московской области (28).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 22 февраля в Краснодарском крае выявили 162 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных диагнозов достигло 37 502, среди них 2699 детей. Продолжают лечение 4078 заболевших, выздоровели и выписаны 31 586, в т.ч., 337 – за последние сутки.

Днем ранее на Кубани умерло 17 человек с коронавирусом.

Алексей Белянин