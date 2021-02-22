На Кубани за сутки выявили 162 заболевших коронавирусом

По данным на 22 февраля в Краснодарском крае выявили 162 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных диагнозов достигло 37 502, среди них 2699 детей. Продолжают лечение 4078 заболевших: в стационаре с COVID-19 находится 1131 человек, 2947 пациентов лечатся на дому. Выздоровели и выписаны 31 586, в т.ч., 337 – за последние сутки. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 80 пациентов, еще двое – на ЭКМО, уточняют в минздраве Краснодарского края.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди новых пациентов 93 женщины и 69 мужчин в возрасте от 10 до 87 лет. Всего диагноз подтвержден у шестерых несовершеннолетних. В Краснодаре за сутки 51 человек заболел коронавирусом, 14 – в Сочи, в Геленджике и Мостовском районе – по девять человек.

Кроме того, по шесть новых диагнозов зарегистрировано в Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Приморско-Ахтарском районах. По пять заболевших прибавилось в Курганинском районе, по четыре – в Белореченском и Белоглинском. В Кореновском, Ейском, Лабинском, Тихорецком, Новопокровском районах выявлено по три заболевших.

Помимо этого, по два новых случая выявлено в Туапсинском, Отрадненском, Щербиновском, Староминском, Славянском, Новокубанском районах. По одному – в Новороссийске, Темрюкском, Кавказском, Усть-Лабинском, Брюховецком, Тбилисском районах.

Показатель заболеваемости составил 660,8 случаев на 100 тыс. жителей. В медицинские организации края с подозрением на коронавирус с начала пандемии обратились 182 740 человек, из них 11 540 детей. Проведено 2492561 лабораторное исследование.

В Адыгее по данным на 22 февраля зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19. Общее число подтвержденных диагнозов с начала регистрации заболеваний составило 13 709. В активной фазе лечения сейчас находятся 1561 человек, выписаны с выздоровлением – 12 004.

Всего за последние сутки в России выявлено 12 604 случая COVID-19 в 85 регионах. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 4 177 330 человек. В Москве подтверждено 1723 новых случая заболевания, в Санкт-Петербурге – 957, в Московской области – 728. Меньше всего заболевших выявили в Тыве (5), в НАО (4) и на Чукотке (3).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 21 февраля на Кубани выявили 164 заболевших COVID-19. Общее число заболевших за весь период пандемии - 37 340 пациентов. Выздоровели 31 249 человек, скончались - 1 824. За сутки на Кубани умерло 17 человек с коронавирусом.

Алексей Белянин