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За сутки на Кубани скончались 17 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за сутки в регионе умерли 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Возраст умерших составляет от 39 до 93 лет. Подчеркивается, что у всех пациентов на фоне коронавирусной инфекции развилась тяжелая форма двусторонней пневмонии и имелись хронические заболевания. 

В больницах Краснодара умерли шесть местных жителей:  женщины в возрасте 80, 85, 93 лет и мужчины в возрасте 39, 81, 84 лет. Три смерти зарегистрированы в ковидных госпиталях Сочи: умерли двое мужчин 68 и 73 лет, и женщина 67 лет. 69-летний житель Кавказского района скончался в Тихорецкой ЦРБ. В Туапсе умерла местная жительница 65 лет. В Армавире  не удалось спасти 87-летнего местного жителя. В Крымской ЦРБ умерла 46-летняя женщина, в Анапе - 63-летний мужчина. В больнице Новокубанского района скончался 73-летний мужчина, в Новороссийске – 67-летняя женщина, в Усть-Лабинске - 82-летняя местная жительница. 

Общее количество смертельных случаев на Кубани достигло 1 824 человека. 

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 20 февраля в Краснодарском крае от коронавируса скончалось 16 человек. 

Наталья Решетняк


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