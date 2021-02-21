На Кубани 21 февраля лидерами по заболеваемости COVID-19 стали Краснодар, Сочи и Новороссийск

За минувшие сутки максимальное число заболевших коронавирусом зарегистрировано в трех муниципалитетах Кубани: Краснодаре (+56), Сочи (+19) и Новороссийске (+9). Данные опубликовал 21 февраля региональный оперштаб.

Также по шесть случаев коронавируса зафиксировано в Горячем Ключе, Кореновском, Тимашевском, Гулькевичском и Павловском районах. Восемь человек заболели в Динском районе. В Тихорецком – семь. В Выселковском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском районе зафиксировано - по четыре. По три новых пациента выявлены в Геленджике, Армавире, в Белореченском и Ейском районах. В Туапсинском и Каневском районах - по два. В Анапе, Кавказском, Калининском, Красноармейском, Отрадненском, Староминском и Тбилисском муниципалитетах - по одному.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, суточный прирост ковидных пациентов на территории Краснодарского края 21 февраля 2021 года составил 164 человека. Общее число заболевших за весь период пандемии - 37 340 пациентов. Выздоровели 31 249 человек, скончались - 1 824. В настоящее время в стационаре с COVID-19 находятся 1 138 человека, 3129 пациентов лечатся амбулаторно.

Наталья Решетняк