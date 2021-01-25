«Магнит» увеличил производство овощей в 2020 году на 26%

Производство овощей в собственном тепличном и грибном комплексах розничной сети «Магнит» в 2020 году составило 62 тыс. тонн. Это на 26% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ритейлера.

По данным компании, роста производства удалось достичь за счет запуска нового комплекса в Тихорецком районе. Всего в тепличном комплексе «Магнита» производство овощей составило 55 тыс. тонн, в грибном – 6800 тонн.

Урожай томатов составил 26 тыс. тонн — в 1,7 раза больше, чем в 2019 году. В частности, производство томатов сорта «биф» составило 18,5 тыс. тонн, около 3,3 тыс. тонн – производство томатов черри и 2,9 тыс. тонн – среднеплодных томатов.

Кроме того, в теплицах «Магнита» было выращено более 28 тыс. тонн огурцов (+3%), более 1 тыс. тонн салат (рост в 1,5 раза) и более 150 тонн баклажанов.

По данным ритейлера, собственные предприятия на 17% закрывают потребности «Магнита» в томатах, на 21% – в огурцах и на 72% – в грибах.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, тепличные хозяйства Краснодарского края в 2020 году вырастили 119 тыс. тонн овощей в закрытом грунте. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Больше всего тепличных овощей по итогам года вырастили в Динском, Белореченском, Тимашевском, Красноармейском, Северском районах, а также в Краснодаре. В настоящее время в регионе работает 10 тепличных комплексов общей площадью 230 га.

В декабре 2020 года в Краснодарском крае заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Оно касается строительства тепличного комплекса «Зеленая линия» в Тихорецком районе, который принадлежит розничной сети «Магнит».

Объем инвестиций в проект составит 6,4 млрд руб. Мощность комплекса составит 38,4 тыс. т овощей в год. Его первая очередь уже построена, завершить строительство планируется к концу 2021 года.

Алексей Белянин