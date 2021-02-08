«Магнит» в 2020 году увеличил производство собственной продукции на 30%

Собственные предприятия розничной сети «Магнит» в 2020 году выпустили 310 тыс. тонн продукции. Это на 30% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

По итогам прошлого года предприятия компании выпустили 25,4 тыс. тонн мучных изделий (рост в 1,2 раза), около 16,7 тыс. тонн кондитерских (рост в 1,8 раза), почти 92 тыс. тонн свежих овощей и фруктов (рост в 1,3 раза) и около 31 тыс. тонн сыров (рост в 1,8 раза).

Основные производственные мощности «Магнита» расположены в Краснодарском крае. В частности, в индустриальном парке ритейлера работают два ключевых предприятия сети – «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и «Кондитер Кубани». За 2020 год их объем производства составил 65,3 тыс. тонн. «Кубанский комбинат хлебопродуктов» увеличил производство на 21,8%, «Кондитер Кубани» – на 13,1%.

Кроме того, значительный рост выпуска продукции в 2020 году связан с выходом предприятий на полную мощность и запуском новых производственных линий, объясняют в «Магните» В частности, начали работу тепличный комплекс в Тихорецком районе, цеха фасовки сыров в Пензе и Дмитрове, а также цех фасовки цитрусовых в Новороссийске.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января «Магнит» сообщил, что производство овощей в собственном тепличном и грибном комплексах розничной сети в 2020 году увеличилось на 26% и составило 62 тыс. тонн.

В декабре 2020 года в Краснодарском крае заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Оно касается строительства тепличного комплекса «Зеленая линия» в Тихорецком районе, который принадлежит розничной сети «Магнит». Объем инвестиций в проект составит 6,4 млрд руб. Мощность комплекса составит 38,4 тыс. т овощей в год. Его первая очередь уже построена, завершить строительство планируется к концу 2021 года.

О том, что «Магнит» запустит первую в сети линию фасовки цитрусовых в Новороссийске, стало известно в августе 2020 года. Распределительный центр в Новороссийске является основным для «Магнита» по импорту апельсинов, мандаринов и грейпфрутов. Он обеспечивает порядка 60% поставок этой продукции. Она поступает в магазины сети в основном из Турции и Египта.

Алексей Белянин