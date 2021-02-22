В Качканаре, где произошла авария на газопроводе, завершены сварочные работы

В Качканаре (Свердловская область), где в воскресенье произошла авария на сетях газоснабжения, завершена часть восстановительных работ. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС, на газопроводе завершены сварочные работы, сейчас проводятся пуско-наладочные работы и опрессовка.

В пресс-службе ведомства уточнили, что авария произошла на газопроводе низкого давления диаметром 200 мм, который принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Югорск». Этот газопровод обеспечивал работу котельных поселка Валерьяновск и Качканара. Последняя после инцидента перешла на мазут, которого хватит на автономную работу сроком до 14 дней.

Напомним, накануне вечером на газопроводе произошел взрыв, после чего возникло возгорание. По предварительной информации, на Качканарской станции произошла разгерметизация фланцевого соединения на выходе газораспределительной станции.

В результате аварии без газа временно остался 961 дом в частном секторе, еще 10,5 тыс. квартир находятся без газа для приготовления пищи.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил устранить последствия пожара на газопроводе и обеспечить местных жителей всем необходимым. В Качканаре развернуто несколько пунктов для временно размещения горожан, если это понадобится.

Позднее прокуратура Качканара начала проверку в связи с порывом на газопроводе.

Запуск газа, по данным региональных властей, планируется сегодня до 15:00.