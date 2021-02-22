Количество жертв коронавируса в США превысило потери Первой и Второй мировых войн

В США число жертв коронавируса приблизилось к 500 тыс., 498,9 тыс. человек с коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Как отметила газета The New York Times (NYT), это больше, чем погибло в сумме во время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме.

По данным Министерства по делам ветеранов США, во время сражений в Первой мировой погибло 53,4 тыс. человек, смерти по прочим причинам — 63,1 тыс. Во время Второй мировой войны в боях погибло 291,5 тыс., не в ходе боев — 113,8 тыс. Во время войны во Вьетнаме умерло 47,4 тыс., вне боевых действий — 10,8 тыс. (.pdf).

Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших от коронавируса. За время пандемии в стране заболели 28,1 млн человек. На втором месте — Индия (почти 11 млн), на третьем — Бразилия (10,2 млн). Россия занимает пятое место (4,1 млн).

О вакцинации в США читайте в материале “Ъ” «Колись, Америка!».