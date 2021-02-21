Президент Алжира распустил нижнюю палату парламента

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ о роспуске Национального народного собрания (нижняя палата парламента). Глава государства также объявил об организации досрочных парламентских выборов стране.

«Я решил распустить Национальное народное собрание в ее нынешнем составе. Мы немедленно перейдем к выборам, на которых не будет местам деньгам, грязным или нет. Мы перейдем к выборам, которые откроют двери для молодежи»,— объяснил свое решение президент (цитата по Algerie Presse Service). Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, следующие планировалось провести в 2022 году.

Также глава государства провел перестановки в правительстве. Он сменил глав министерств промышленности, туризма, по делам жилищного строительства, окружающей среды. Министерство нефти президент объединил с министерством энергетики и горнодобывающей промышленности.

Напомним, весной 2019 года после массовых протестов в отставку ушел 82-летний президент страны Абдель-Азиз Бутефлика. Он управлял страной почти 20 лет. В декабре 2019 года новым президентом был избран Абдельмаджид Теббун. В январе 2020 года он назначил новый состав правительства.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Алжир выбрал из пяти зол».