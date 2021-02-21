В Москве в ночь на 23 февраля ожидаются рекордные за 65 лет морозы

В Москве температура воздуха ночью, 23 февраля, опустится до –27 °С. Это самые сильные за последние 65 лет морозы в столице.

«День защитника в этом году выдастся на редкость морозным. <...> Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до –25 °С …–27 °С , по области –25 °С …–30 °С»,— сказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Господин Тишковец уточнил, что последний раз подобные морозы были в 1956 году, тогда температура опустилась до –27,1 °С. Абсолютный рекорд за всю историю наблюдений был зафиксирован в 1945 году –30,5 °С).

Также в Москве в этом году в феврале выпало рекордное количество осадков. За прошлые выходные в городе выпало почти 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в городе достигла 59 см. Столице не хватило 1 см снега до рекорда за всю историю метеонаблюдений.

О ситуации в столице — в материале “Ъ” «Снегу в Москве противостоят до ста полков дворников».