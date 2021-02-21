Матч Кубка России «Урал»—«Уфа» перенесли из-за непогоды

Запланированный на 22 февраля матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Уфой» не состоится из-за сложных погодных условий. Такое решение принял Российский футбольный союз. Встреча перенесена на 3 марта.

Матч должен был пройти в Уфе. По прогнозам синоптиков, завтра, 22 февраля, в городе будет –20 °С. В связи с переносом матча также будет скорректирован календарь матчей четвертьфинала Кубка России.

О промежуточных результатах 1/8 финала — в материале “Ъ” «"Зенит" и "Спартак" сыграли на выбывание».