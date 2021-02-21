Мэр проверил уборку дорог в Ярославле

Мэр Ярославля Владимир Волков проверил уборку снега на дорогах областного центра, сообщил «Городской телеканал». В частности, глава города побывал в Заволжском районе, где оценил уборку проспекта Авиаторов.

Мэру рассказали, что на проспекте с применением тяжелых грейдеров была срезана наледь. Из-за сильных холодов сейчас не применяется жидкий противогололедный реагент. Для посыпки дорог используется песко-соляная смесь.

Глава города, отметив, что в Ярославле продолжают устранять последствия сильного снегопада, пообещал в ближайшее время привести дороги в порядок.

«У нас обрабатывают грейдеры, обрабатывают дороги первой и второй категории. Конечно же, нужно еще немного времени, но в ближайшие дни мы устраним все некомфортные условия»,— цитирует «Городской телеканал» господина Волкова.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что, по информации пресс-службы мэрии Ярославля, Владимир Волков с 9 февраля находился в двухнедельном отпуске. Именно в это время на Ярославскую область обрушился сильный снегопад, последствия которого устраняются до сих пор.

10 февраля качество уборки Ярославля от снега резко раскритиковал губернатор области Дмитрий Миронов. Он дал неделю на наведение порядка. По поручению губернатора помощь в уборке дорог от снега оказали Ярославлю областные дорожные службы. Через неделю глава региона отметил, что в Ярославле ведется работа по очистке дорог, однако, качество уборки в спальных микрорайонах не соответствует нормам.