Мэр Ярославля Владимир Волков снова ушел в отпуск

Мэр Ярославля Владимир Волков с 9 февраля находится в очередном отпуске на две недели, сообщили в пресс-службе мэрии. Сегодня еженедельное оперативное совещание, которое обычно проводит глава города, прошло под председательством заместителя мэра по социальной политике Елены Новик.

За последние восемь месяцев это уже третий отпуск мэра Ярославля. Ранее Владимир Волков отдыхал в августе 2020 года в Крыму, о чем градоначальник сам рассказал на своей странице в соцсети. Еще один отпуск у него был в ноябре 2020 года.

В соцсетях и местных СМИ сообщалось о том, что мэр Ярославля часто уходит в отпуск. В пресс-службе пояснили, что на основании закона Ярославской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области», муниципалитет Ярославля установил мэру оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 дней.

«В соответствии с п. 5.2. р. 5 положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий мэра города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета Ярославля, мэру предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней»,— уточнили в мэрии, отметив, что Владимир Волков полностью не использует положенный ему отпуск.