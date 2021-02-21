Додиг и Полашек победили на Australian Open в парном разряде

Хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек обыграли американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери в финале Australian Open в мужском парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Для 36-летнего Ивана Додига это 16-й парный титул в карьере и второй на турнирах Большого шлема. Первый раз он выиграл в Открытом чемпионате Франции в 2015 году в паре с бразильцем Марсело Мело. 35-летний Полашек завоевал первый титул Большого шлема.

Australian Open завершится в воскресенье финальным матчем в мужском одиночном разряде, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Для Медведева, который оказался третьим российским финалистом Australian Open после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, это будет второй финал на турнирах Большого шлема. В случае победы он станет второй ракеткой мира, обойдя испанца Рафаэля Надаля.

Подробнее о предстоящем матче — в материале “Ъ” «Даниил Медведев зашел на второй финал».