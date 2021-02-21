Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю до 8 марта

Греция продлила решение об ограничениях на въезд россиян. Как и с начала сентября, до 8 марта еженедельно разрешен въезд до 500 россиян, передает ТАСС со ссылкой на правительственный вестник.

При въезде в Грецию необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус и документы о брони номера в гостинице.

Греция разрешила въезд до 500 россиян в неделю с 7 сентября и с тех пор неоднократно продлевала решение. Россия с 8 февраля разрешила возобновить на взаимной основе международное авиасообщение с Грецией. Сообщалось, что рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю.

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