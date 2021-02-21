Иран консультируется с Россией и Китаем о неформальной встрече с участием США

Иран изучает идею главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о неформальной встрече участников «ядерной сделки» и США, сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, решение пока не принято, ведутся консультации с Россией и Китаем.

«Мы изучаем предложение Жозепа Борреля, консультируемся с нашими партнерами, включая Россию и Китай»,— сказал господин Аракчи в эфире IRIB TV1 (цитата по IRNA). По его словам, единственный способ возврата к ядерному соглашению,— это отмена санкций против Ирана со стороны США.

Президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции объявил о готовности начать переговоры с Ираном о «ядерной сделке». Вашингтон рассчитывает, что Тегеран первый пойдет на уступки. Кроме того, США отказались от требований восстановить международные санкции в отношении Ирана. Жозеп Боррель ведет работу над проведением неформальной встречи всех участников СВПД с участием США.

Подробнее — в материале “Ъ” «США готовы к диалогу с Ираном».