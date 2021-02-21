Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли в России с 1 апреля на 30 сентября

Фильм «Не время умирать» о Джеймсе Бонде выйдет в России 30 сентября, сообщила Universal Pictures International Russia. Мировая премьера запланирована на 8 октября.

«"Не время умирать" выйдет в российском прокате 30 сентября 2021 года»,— сообщила пресс-служба Universal Pictures International Russia ТАСС.

Изначально выход фильма был запланирован на апрель 2020 года, но из-за пандемии его перенесли на год — на 1 апреля 2021-го. Это 25-й фильм серии бондианы. Главную роль в фильме снова сыграет Дэниел Крэйг.

Подробнее о переносе мировой премьеры — в материале “Ъ FM” «Бондиана ждет лучших времен».