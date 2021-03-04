Звезды сошлись

Линейка Defy — одна из первых разработок, которую представили Zenith под руководством генерального директора Жюльена Торнара. Брутальные и современные новинки вызвали немало вопросов о дальнейшей судьбе моделей и адаптации их для женщин. Господин Торнар подчеркивал во всех своих выступлениях: Zenith не поддерживает идею «феминизации» мужских моделей за счет уменьшения диаметра корпуса и других напрашивающихся уловок. На мануфактуре создали сразу несколько дамских новинок с нуля. Но из-за пандемии уделить женщинам должного внимания в 2020 году не удалось — многие важные инициативы и мероприятия были отложены. И тем не менее в сентябре 2020-го Zenith запустили диджитал-платформу DreamHers — четырех умных, талантливых и независимых женщин пригласили поделиться историями о том, как они проживают жизнь под лозунгом Zenith «Настало время дотянуться до звезды». Теперь на платформе опубликована и вторая часть проекта DreamHers с участием шести новых героинь. (Подробнее о героинях читайте в следующем номере «Коммерсантъ. Стиль. Женщины».)

Символом проекта стали часы Defy Midnight, которые украсило изображение звездного неба. Модель выпущена в 36-миллиметровом стальном корпусе с тремя вариантами циферблата — синий, перламутровый и серый, все с градиентным переходом цвета и бриллиантовой россыпью звезд. Оснащены Defy Midnight механизмом Elite с запасом хода 50 часов.

Defy Midnight, 36 мм, сталь, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов Фото: Zenith

Этим любовь Zenith к дамам не исчерпывается, но философия бренда все же не приветствует деление часов по гендерному признаку, о чем в начале 2021 года господин Торнар и напомнил на прошедшей в онлайн-формате пресс-конференции LVMH Watch Week.

Доказательством его слов можно считать еще одну модель прошлого года, которая аккурат к гендерным праздникам поступила в российские бутики, чтобы стать потенциальным подарком и для мужчин, и для женщин,— Defy Classic High Jewelry и Defy Classic High Jewelry Rainbow. Титановый корпус (41 мм) полностью инкрустирован драгоценными камнями — его украсили 192 бриллианта классической огранки, а дополняют их 48 бриллиантов или сапфиров огранки «багет» на безеле. Внутри опять Elite — механизм для марки знаковый. Но, пожалуй, еще более знаковым является знаменитый хронограф El Primero, с точностью измерения 1/100 секунды, созданный Шарлем Вермо 50 лет назад. Именно этот хронограф команда Zenith выбрала для унисекс-линейки моделей высокого ювелирного искусства Defy El Primero 21 High Jewelry. Корпус из розового золота украшают 288 бриллиантов классической огранки, а на безеле 44 бриллианта огранки «багет». В модели Rainbow бриллиантов ровно столько же, а вот безель инкрустирован 44 сапфирами.

Defy Classic High Jewelry Rainbow, 41 мм, титан, бриллианты, сапфиры, механизм с автоматическим подзаводом, запас хода 50 часов Фото: Zenith

О том, чем еще Zenith планируют удивлять дам, Жюльен Торнар обещал рассказать совсем скоро: новинки ожидаются в течение всего года. А там и новые главы DreamHers напишутся — к счастью, талантливых и интересных женщин в мире миллионы.

Натела Поцхверия