Банки урезают вознаграждения

Чем меньше банк, тем больше бонус: “Ъ” проанализировал, как изменились выплаты топ-менеджерам в финансовой системе. Больше других пострадало руководство крупнейших банков. Следуя рекомендациям ЦБ, в некоторых организациях сократили выплаты правлению почти в 2 раза. Но топ-менеджеры в меньших банках в основном заработали больше обычного, несмотря на пандемию. С чем это связано? Разбирался Сергей Гусев.

Еще весной прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина посоветовала банкам проявить ответственность и ограничить бонусы топ-менеджеров. Пандемия только начиналась, и эти деньги куда лучше смотрелись в «подушках безопасности». Банки из топ-15 явно прислушались. Например, руководство Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, «Открытия» недосчиталось сотен миллионов рублей — от 6% до 50% процентов годового вознаграждения. Впрочем, исключения есть и среди крупнейших, а относительно небольшие банки в основном решили не скромничать, говорит корреспондент “Ъ” Ольга Шерункова:

«Исключение из этой тенденции среди крупных банков — это Россельхозбанк и Альфа-банк, там наблюдается рост объема выплат. В Альфа-банке это связано с расширением состава правления. В Россельхозбанке не прокомментировали никак ситуацию. Если смотреть по 40 крупнейшим банкам, то там, наоборот, преимущественно идет рост объема выплат членам правления. В основном это объясняется отложенными вознаграждениями, как за 2019-й, так и за предыдущие годы работы».

Впечатляющий рост выплат показали, например, банки, которые проходят процедуру оздоровления. Как выяснил “Ъ”, бонусы топ-менеджерам проблемных кредитных организаций росли в несколько раз. Объяснить это можно качественным исполнением плана санации и тем, что такие банки просто наняли больше руководителей.

Из остальных рекордсменом выглядят «Дом.РФ», который заплатил топ-менеджерам на 83% больше, и крымский РНКБ — у него поощрение выросло на 55%.

И в дальнейшем бонусы вполне могут вырасти еще. На фоне пандемии банки очень неплохо заработали, отмечает управляющий партнер Zoom Executive Search Ольга Щербакова: «Большинство российских банков, на самом деле, показали чуть ли не рекордные результаты. Сказать, что оправдались худшие сценарии, к которым все готовились, нельзя. Более того, многие банки выросли. Не оправдались ожидания по проблемным долгам как физических, так и юридических лиц. Банковская отрасль была чрезвычайно активной по многим параметрам, особенно если мы говорим про ритейл-банкинг и про консьюмерский сегмент».

Впрочем, за увеличенные бонусы топ-менеджерам предстоит нешуточная борьба. Банки меняют структуру вознаграждения, к тому же на рынке сейчас переизбыток кадров, говорит эксперт в области перспективного развития, планирования и управления сотрудниками Андрей Ващенко: «Само вознаграждение как таковое не изменилось, хорошим банкирам по-прежнему много платят. Но доля фиксированного вознаграждения сокращается в пользу переменного. То есть банк получил выручку, увеличил продажи — есть бонусы, не увеличил — нет бонусов. Акционеры банков хотят, чтобы правление, руководство были лично, кровно заинтересованы в том, чтобы бороться за увеличение процентных доходов. Еще банкиров больше, чем банков, осталось сейчас».

По данным “Ъ”, в целом прибыль банков на фоне пандемии упала всего на 6%. Поэтому кредитные организации могут порадовать не только менеджеров, но и акционеров, постепенно возвращаясь к идее выплаты дивидендов.

Светлана Белова