Банкиры затянули бонуса

В 2020 году крупнейшие российские банки, следуя рекомендациям ЦБ, сократили объемы вознаграждений правлению. В некоторых банках выплаты сократились почти наполовину, в других — в пределах статистической погрешности. У менее крупных банков объемы выплат, наоборот, преимущественно росли.

Крупнейшие российские банки преимущественно снизили объемы вознаграждения составу правления в 2020 году, следует из данных ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, проанализированных “Ъ”. В них отражаются объемы вознаграждения, которые учитывают как заработную плату, так и премии, в том числе долгосрочное вознаграждение (в частности, за 2019 год, выплату которых ЦБ ранее рекомендовал отсрочить). Но не все банки в таких отчетах раскрывают структуру выплат.

Как следует из расчетов “Ъ”, среди 15 крупнейших по размеру активов банков снижение составило от 5,7 до 48,03% и затронуло почти всех игроков. В ВТБ и Совкомбанке сокращение связано с урезанием премий на фоне пандемии. Так, например, Сбербанк выплатил правлению 5,9 млрд руб. вместо 6,3 млрд руб. годом ранее, а обязательства по долгосрочному вознаграждению составили 3,7 млрд руб. против 3,8 млрд руб. годом ранее. В ВТБ пояснили, что сократили годовую премию правлению по итогам 2019 года, когда банк заработал рекордную чистую прибыль по МСФО. Это произошло «на фоне экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса в 2020 году». «Выплаты дивидендов и значительных бонусов должны происходить после стабилизации ситуации в экономике и отказа банков от льготных возможностей, представленных Банком России,— считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.— По мере истечения льгот в 2021 году банк продолжит выплаты акционерам и выплаты отложенных бонусов топ-менеджмента». В ФК «Открытие» снижение объясняется тем, что «в 2020 году на процент выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) повлияли неблагоприятные внешние факторы, такие как снижение потребительского спроса и деловой активности» на фоне коронакризиса.

Исключение из тренда наблюдается лишь у двух игроков — РСХБ и Альфа-банка, где выплаты выросли на 26,5% и 7,5% соответственно. В Альфа-банке рост объяснили расширением состава правления. Единственный из топ-10 — Промсвязьбанк, который не раскрывает данных о доходах и численности правления. Там не ответили на вопросы “Ъ” о динамике доходов топ-менеджмента.

Впрочем, среди остальных банков, входящих в топ-40 по размеру активов, наблюдается обратная тенденция. В основном эти банки увеличили траты на вознаграждение топ-менеджменту. Среди них наиболее высокий рост у санируемого Мособлбанка (108,5%), банка «Дом.РФ» (83,2%), крупнейшего в Крыму РНКБ (55,2%), Новикомбанка (43,0%) и банка «Восточный» (42,9%). В «Дом.РФ» связали рост с расширением правления, а также «с актуализацией системы оплаты труда», в РНКБ размер выплат зависит в том числе от достижения КПЭ, «которые отражают финансовый результат банка за отчетный период», в «Восточном» и Новикомбанке рост за счет отложенных выплат.

По словам вице-президента Moody’s Ольги Ульяновой, «2021 год в целом по сектору ознаменуется повышением выплат правлениям банков по сравнению с 2020 годом». Восстановление премиальной части у банкиров до уровня 2019 года произойдет по мере развития ситуации с пандемией, полагает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «С другой стороны, можно заметить, что на какие-то банки пандемия не особенно повлияла в части выплат топ-менеджменту. Насколько это оправданно — каждый решает сам за себя»,— указывает он. У банков сейчас наблюдается снижение рентабельности, но крупнейшие игроки пострадали несильно, а прибыль по сектору и вовсе оказалась близка к рекордному финансовому результату «докризисного» 2019 года (1,6 трлн руб. против 1,7 трлн руб.). Поэтому крупнейшие банки в 2020 году могли себе позволить крупные бонусы и премии, заключает он.

Многие банки весной и летом 2020 года отложили решения о дивидендных выплатах, то же самое произошло и с бонусами руководству за 2019 год, которые как раз обычно выплачиваются в первой половине следующего года, напоминает Ольга Ульянова. Но «из этого правила могли быть и были и исключения», поясняет она, например, в случаях, когда достаточность капитала банка изначально демонстрировала большой запас и в дополнение если руководство банка считало особенно сильными результаты, достигнутые в 2019 году. В то же время негативное влияние пандемии на прибыли и капиталы банков оказалось умеренным. И «постепенно банки начали возвращаться и к идее выплаты дивидендов, и, соответственно, к идее выплаты бонусов руководству», заключает эксперт.

Ольга Шерункова