Сбербанк предупредил россиян о мошеннической схеме с опросами

Мошенники активно используют схему с проведением опросов или лотерей под видом известных брендов и заманивают своих жертв на поддельные сайты, сообщает Сбербанк. Например, мошенники обещают главный приз, получить который можно, совершив «закрепительный платеж».

«Важно помнить, что все акции и публичные активности, проводимые известными брендами и компаниями, как правило всегда можно посмотреть на их официальных сайтах и группах в соцсетях»,— отметила Азима Раджабова из управления противодействия кибермошенничеству.

Перед тем, как принять решение об участии, проверьте информацию в интернете, велика вероятность, что это могут быть мошенники, которые хотят заманить вас на поддельный сайт, предупредила эксперт. «Если после прохождения небольшого опроса или выполнения любых несложных действий вам предлагают крупную сумму вознаграждения, это мошенники»,— сообщила госпожа Раджабова. Если предлагаемый «закрепительный платеж» был осуществлен, то получить обещанное вознаграждение не удастся, подчеркнула она.