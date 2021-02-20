Сахалинские рыбаки не могут продать и переработать улов

Рыбодобывающие компании на Сахалине и Курилах столкнулись с перепроизводством, предприятия не знают, куда сбывать добытую в островных водах рыбу — до сих пор основными рынками сбыта добытых в море ресурсов были страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Китай. Больше всего проблем сегодня доставляет минтай, сообщил “Ъ” источник в отрасли. Масштабный вылов этой рыбы стартовал в январе. На фоне проблем с поставками на экспорт обвалились оптовые цены на этот продукт, начались перебои даже с его реализацией на внутреннем рынке.

Всего в Сахалинской области в год добывают около 700 тыс. тонн водных биоресурсов — порядка 60% из них отправляется на экспорт после предварительной заморозки или минимальной обработки. Но из-за пандемии границы Китая закрыты, а Южная Корея с предложением от российских рыбаков не справляется. Собственная переработка и холодильные мощности на Сахалине и Курилах, как и в соседних регионах, заполнены — их хватает лишь на тот небольшой объем продукции, что идет на внутренний рынок.

Для решения этой проблемы областное правительство снова заговорило о развитии собственных мощностей для глубокой переработки ВБР, а также о налаживании новых транспортных коридоров для доставки рыбы в другие регионы страны.

«Мы понимаем, что эту рыбу надо переработать. Начинаем смотреть, что у нас есть в России, а у нас, оказывается, нет заводов для переработки и холодильников для хранения. Я задаю вопрос: почему мы не можем сами возить по тем же странам, куда возит сейчас Китай? Вы, наверное, скажете: как же так, это нереально, невозможно. Нет, возможно. Потому что вы все прекрасно знаете, что мы каждый день занимаемся вопросами, связанными с развитием корсаковского морского порта»,— заявил зампред регионального правительства Антон Зайцев на форуме «Агроиндустрия. Перспективы развития» в Южно-Сахалинске 20 февраля.

Он заметил, что включение в работу порта рыбопромыслового флота станет важным дополнением к чистой логистике различных грузов (из порта надеются сделать хаб для Северного морского пути) и сделает этот проект более «бизнесовым». Кроме того, областные власти просят федеральное правительство расширить программу поддержки береговой переработки с помощью выделения инвестиционных квот под новые заводы на российской территории. Это не только снизит зависимость от экспорта, но и поможет развитию прибрежных территорий.

Проблему недостаточных мощностей для переработки подтверждают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области — закрытие Китая на прием продукции стало серьезным ударом для заточенных под экспорт компаний. Не спасают даже попытки развития собственного берегового производства, например новый завод для переработки 1 тыс. тонн белой рыбы в сутки, которые в 2019 году запустили на Шикотане. Частично проблему пытаются закрыть с помощью переориентирования судов с выпуска полуфабрикатов на полный цикл производства.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск