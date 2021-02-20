Кремль видит риск обострения конфликта в Донбассе из-за военной помощи США Украине

США не скрывают намерение помогать Украине наращивать наступательный потенциал при том, что Киеву никто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это, по его мнению, может спровоцировать украинские власти на попытку решить конфликт в Донбассе военными методами.

«Соединенные Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании и наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь из Америки — она на Украину поступает»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-кола. При этом он отметил, что Украине никто не угрожает, а действия США провоцируют агрессию у украинцев. «Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем юго-востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы»,— добавил он.

В Кремле также выразили тревогу в связи с введением СНБО Украины санкций в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения и отметили нарастание реакционных тенденций на политической арене этой страны. По словам Дмитрия Пескова, подобная реакция проявляется в политической и социальной сферах жизни страны.

«Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины. Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия, и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами»,— добавил пресс-секретарь.

Также в феврале господин Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете вещания каналов «112 Украина», ZiK и NewsOne, показавших фрагмент встречи господина Медведчука с российским президентом. В ответ «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Украины.

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