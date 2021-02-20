Главу отдела Центральной энергетической таможни арестовали по делу о взятке

Старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СКР Елена Марковская сообщила, что глава отдела Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) России арестован по подозрению в получении взятки. Его задержали с поличным при передаче первой части взятки в 2 млн руб.

«Начальник отдела тылового обеспечения ЦЭТ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, заключен под стражу»,— приводятся ее слова на сайте ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2019 года между ЦЭТ и подрядной организацией был заключен контракт по капитальному ремонту здания в Москве. В январе 2021 года подозреваемый потребовал от представителя подрядчика передать ему 11 млн руб. из средств, которые были перечислены в качестве оплаты по госконтракту, за организацию беспрепятственного принятия со стороны ЦЭТ строительно-монтажных работ. Подозреваемый заявил, что при отказе не примет работы и инициирует расторжение госконтракта.