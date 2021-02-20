Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к незаконным акциям

Прокуратура Москвы предостерегает от призывов к несогласованным акциям и участия в них. В ведомстве напомнили, что такие призывы ведут к административному правонарушению по ст. 20.2 КоАП РФ и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Прокуратура не уточнила, о призывах на какие именно акции идет речь.

«В связи с распространением призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий»,— сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, во время которых были задержаны около 5 тыс. человек. Сегодня Мосгорсуд постановил оставить в силе приговор политику о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Кроме того, на 14:00 в Бабушкинском суде назначено заседание по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. На нем Алексей Навальный должен выступить с последним словом.

После акций, участники которых сообщали о применении насилия со стороны правоохранителей, московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила о 100 проверках, которые проводит полиция. По ее словам, 15 сообщений о травмах, нанесенных гражданам полицейскими, не нашли подтверждения. При этом она заявила, что за все дни протестов было зафиксировано 15 случаев нанесения травм самим полицейским.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».