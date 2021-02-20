В ХМАО отказали КПРФ в проведении митинга 23 февраля

Администрация Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ) не согласовала проведение митинга регионального отделения КПРФ против преследования инакомыслия и подавления любой оппозиции в России, который планировалось провести 23 февраля у здания правительства Югры. Об этом сообщил помощник лидера коммунистов ХМАО Алексея Савинцева Артем Аминов.

«Во все местные отделения КПРФ разослана ориентировка — в случае отказа в проведении мероприятий 23 февраля, проводить их в форме возложения цветов к мемориалам, автопробегов и иных форм»,— рассказал он. По словам господина Аминова, еще 8 ноября 2020 года окружком КПРФ в ХМАО постановил, что от всех коммунистов требуется «не только повышенная бдительность, но и постоянный рост политической грамотности»: «Нельзя допускать перехвата лозунгов и идей политическими манипуляторами и проникновения в партию чуждых коммунистам персонажей и навязывание партии этими персонажами своей повестки и задач».

В то же время представители ЛДПР в ХМАО планируют провести митинг исключительно в честь 23 февраля. По словам лидера фракции ЛДПР окружной думы Виктора Сысуна, уведомления об акциях были направлены во все муниципалитеты региона. По его словам, мероприятия уже согласовали в Пыть-Яхе и Нефтеюганске.

Напомним, о намерении провести 23 февраля митинги по широкому кругу вопросов, включая проблемы экономического кризиса и политических репрессий, заявили коммунисты по всей России. Впрочем, в большинстве регионов акции не были согласованы.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что власти запретили коммунистам в Тюменской и Свердловской областях проводить митинги против преследования по политическим мотивам. Члены КПРФ заявили о готовности провести несогласованные акции. Позднее в тюменские коммунисты отказались от проведения митинга 23 февраля, объяснив это «убедительной просьбой исполнительной власти».

Анастасия Реутова