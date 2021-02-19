Тюменские коммунисты не будут проводить митинг 23 февраля

Тюменский обком КПРФ отказался от проведения 23 февраля митинга против преследования по политическим мотивам. Об этом “Ъ-Урал” рассказала первый секретарь обкома, депутат Тюменской облдумы Тамара Казанцева. «Исполнительная власть убедительно попросила не проводить мероприятие 23 февраля, чтобы мы не состыковались со сторонниками Алексея Навального, если таковые появятся»,— пояснила она.

Напомним, администрация Тюмени не согласовала проведение митинга в гайд-парке, тем не менее КПРФ заявила о намерении провести акцию в сквере «Комсомольский». Ранее о намерении провести 23 февраля митинги по широкому кругу вопросов, включая проблемы экономического кризиса и политических репрессий, заявили коммунисты по всей России. Впрочем, в большинстве регионов акции не были согласованы.

По словам госпожи Казанцевой, 23 февраля коммунисты проведут автопробег с флагами КПРФ и возложат цветы к памятникам воинов, погибшим в годы Великой Отечественной войны. КПРФ также рассматривает возможность провести митинг 28 февраля, но окончательного решения пока не принято, подчеркнула Тамара Казанцева.