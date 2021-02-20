В Новосибирске запустили еще одно производство вакцины от коронавируса

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» совместно с компанией «Вектор-биальгам» (специализируется на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции) приступили к совместному выпуску вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона».

Как уточнил “Ъ-Сибирь” директор «Биальгам» Леонид Плотников, препарат будут производить объемом от 1 млн до нескольких млн доз в месяц. В дальнейшем объемы планируется наращивать за счет увеличения мощностей производства.

По его словам, последняя одна ампульно-флакольная линия обошлась в 310 млн руб.

Ранее министр экономического развития региона Лев Решетников сообщал, что в области есть база предприятий, которые способны взять на себя производство. В частности, по его словам, они находятся в наукограде Кольцово и Новосибирском районе.

«Эпиваккорона» стала второй российской вакциной, получившей госрегистрацию. Создана центром «Вектор». В середине декабря препарат поступил в гражданский оборот. В конце января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 2 млрд руб. на производство вакцины.

Как сообщил минздрав региона, против коронавируса привито 41 784 человек, из них 13 638 жителей — двукратно. По данным оперштаба, в Новосибирской области зафиксировано 34 800 случаев заражения COVID-19, выздоровели 32 305 пациентов, умерли 1 377 человек.

В прошлом году в Сибири от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Артем Шпек