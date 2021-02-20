Ко второму этапу конкурса по выборам главы Сургута допущено пять человек Имя нового мэра станет известно 27 февраля

До второго этапа конкурса по отбору кандидатов на пост главы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) допущено пять человек, сообщает пресс-служба местной думы. В частности, Юрий Валгушин, Геннадий Знобищев, Артур Романов, Алла Сыч и Андрей Филатов. Отметим, последний считается главным претендентом на должность мэра.

Напомним, это уже второй конкурс по выборам главы Сургута, после того как в отставку ушел Вадим Шувалов (руководил городом с 2016 года). Первый конкурс был признан несостоявшимся, так как только один из 66 претендентов правильно оформил пакет документов.

На второй конкурс по выборам мэра заявилось вдвое меньше человек. Всего заявки подали 30 желающих. Как сообщил председатель конкурсной комиссии Артем Кириленко, на конкурс было зарегистрировано 25 человек, только у пяти из них правильно оформили документы.

«Прошедшие во второй этап конкурса кандидаты должны будут представить комиссии свое видение по развитию города. Каждому выступающему предоставят 20 минут на доклад и 10 минут на ответы членов конкурсной комиссии»,— рассказали в пресс-службе гордумы. По итогам собеседований комиссия назовет имена победителей, из числа которых местные депутаты будут избирать нового главу Сургута. Напомним, заседание по выборам мэра пройдет 27 февраля.

Анастасия Реутова