Антибиотики сделали кассу

Пандемия коронавируса скорее помогла фармацевтической отрасли — и граждане, и государство покупали больше лекарств, что потребовало увеличения производства. В 2020 году емкость рынка впервые превысила 2 трлн руб. Этому поспособствовали и расположенные в Черноземье фармацевтические предприятия. Многие из них по сравнению с 2019 годом увеличили как объемы производства, так и выручку. Улучшить показатели помог востребованный ассортимент: в Черноземье производятся и антибиотики, и противовирусные препараты. Впрочем, по мнению экспертов, в целом для отрасли пандемия выступила скорее дестабилизирующим фактором, чем драйвером.

Подлеченный спрос

В исследовании Высшей школы экономики об интенсивности промышленного производства отмечается, что с января 2013 года по декабрь 2020 года в наибольшей степени возросла интенсивность производства лекарственных средств и применяемых в медицинских целях материалов — в 3,2 раза. В 2020 году, по мнению авторов, фармацевтическая отрасль наряду с кожевенным производством имеет позитивную динамику бизнес-потенциала.

По данным профильного агентства DSM Group, в 2020 году емкость рынка лекарств в России в целом выросла на 9,9% — с 1,85 до 2,04 трлн руб. Объем коммерческого рынка составил 1,12 трлн руб. (1,02 трлн годом ранее), на государственные закупки пришлось 634 млрд руб. (577 млрд), на парафармацевтику (средства, не обладающие статусом лекарственного препарата: биологически активные добавки, средства гигиены, косметика) — 279 млрд руб. (262 млрд в 2019 году).

Пандемия коронавируса не могла не повлиять на увеличение этих показателей. Прирост продаж групп препаратов для лечения инфекции DSM Group фиксировала весь год, за исключением января. Пик пришелся на октябрь и ноябрь, когда в стране наиболее резко росла заболеваемость — прирост тогда почти удвоился, составив 104 и 105%. В эти же месяцы продажи остальных препаратов упали на 3 и 7%.

Наиболее значительно увеличилась торговля отдельными парафармацевтическими товарами. Продажи масок в сравнении с 2019 годом выросли более чем в 10 раз (945%) — с 0,86 до 8,97 млрд руб.

На 497%, почти в шесть раз, увеличились покупки санитайзеров: в 2019 году их было куплено на 117,9 млн руб., а в 2020 году — на 699,9 млн руб. Показали прирост и БАДы, поддерживающие функцию иммунной системы, — более чем в два раза (124%), с 0,63 до 1,41 млрд руб. Наконец, выросли покупки термометров, их приобрели на 1,17 и 2,42 млрд руб. Рост составил 108%, почти в два раза.

Цены на медикаменты, подсчитали в компании, по сравнению с 2019 годом выросли на 6,75%. Сильнее выросли цены на дешевые препараты, притом что спрос на них снижается. В исследовании также отмечается увеличение доли дорогостоящих препаратов и переключение потребителей на большие упаковки таблеток. В большей степени рост показателя произошел за счет безрецептурных препаратов.

Недоступные таблетки Осенью 2020 года, когда в России начался резкий и продолжительный рост заболеваемости коронавирусом, страна в целом и Черноземье в частности столкнулись с ажиотажным спросом на противовирусные препараты и их нехваткой в аптеках. Региональные власти призывали жителей не покупать лекарства впрок и предлагали покупать аналоги тех или иных медикаментов. Аптечный бизнес связывал проблему также с введенной в июле обязательной маркировкой товаров. По словам владельца аптечной сети «Фармия» (представлена в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях) Романа Кубанева, сервисы системы не действовали вообще либо работали с задержками. Из-за этого невозможно было продать товар, хотя в аптеках он был. Правительство РФ упростило порядок работы с системой маркировки и также начало выделять регионам средства на обеспечение лекарствами лечащихся на дому пациентов. К концу года проблема с нехваткой медикаментов была практически решена.

Хотя аптечные продажи росли сильнее, чем госзакупки, на государственный сегмент пандемия коронавируса также повлияла весьма существенно. В DSM Group отметили увеличение госзакупок рекомендованных при лечении COVID-19 антибиотиков в 4,5 раза, антикоагулянтов (средства, препятствующие свертываемости крови и образованию тромбов) — в четыре раза.

В целом большая часть трат пришлась на госпитальные закупки — 401 млрд руб. в 2020 году против 324 млрд руб. в 2019-м. В то же время со 128 до 104 млрд руб. снизилось приобретение препаратов для льготного лекарственного обеспечения, на там же уровне остались региональные льготы (125 и 126 млрд руб.). На импортные препараты государство тратило больше, чем на отечественные.

Производство уходит в рост

Рост продаж лекарств сопровождался и ростом производства медикаментов. В Черноземье расположены несколько крупных фармацевтических предприятий, многие из которых также увеличили объемы выпуска.

В Белгородской области действуют четыре завода по производству лекарств — филиал «Верофарма», «Эдвансд Фарма», «Пик-Фарма Лек» и «Сэлвим». Совокупная производственная мощность трех первых предприятий превышает 1,7 млрд единиц продукции в год. Белгородский «Верофарм» может изготавливать до 733 млн единиц продукции, «Пик-Фарма лек» — до 606 млн, а «Эдвансд Фарма» — до 400 млн. Ни одно из предприятий не производит противовирусных препаратов.

В департаменте экономического развития Белгородской области не располагают информацией об объемах производства в 2020 году. Однако, судя по предоставленным показателям выручки, «Эдвансд Фарма» могла нарастить и выпуск. В сравнении с 2019 годом выручка компании увеличилась почти в три раза — со 166,1 до 460,6 млн руб. Вероятно, почти не изменится показатель «Пик-Фармы Лек»: за девять месяцев 2020 года выручка составила 189,5 млн руб., тогда как в 2019 году — 263,7 млн руб. Годовые итоги в компании к середине февраля еще не подвели. А вот выручка «Верофарма» упала почти в 1,5 раза — с 12,4 до 8,6 млрд руб. Компания «Сэлвим» никаких данных не предоставила.

Неудачный рецепт В 2020 году окончательно свернулся крупный фармацевтический проект в Белгородской области. Компания «Белфарма» с 2015 года планировала построить за 10 млрд руб. завод по производству 680 млн единиц продукции в год. Открытие фабрики было намечено на 2020 год, однако проект был приостановлен. Чиновники заявляли, что завод остался на уровне идеи, а инвесторы обвиняли чиновников в препятствовании реализации. Летом 2020 года арбитражный суд признал ОАО УК «Белфарма» банкротом.

В Курской области работает одно предприятие по выпуску медикаментов — «Фармстандарт-лексредства». Оно входит в группу компаний «Фармстандарт», которая, по данным Headway Company, в 2020 году поставила государству больше всего лекарств. Мощность курского завода составляет 600 млн упаковок в год, здесь производят 453 наименования, в том числе 64 жизненно необходимых и важнейших препарата. Кроме того, предприятие выпускает использующиеся в лечении коронавируса противовирусные арбидол, парацетамол, азитромицин и левофлоксацин.

По данным региональной администрации, курский завод произвел меньше лекарств, но на большую сумму. Объем выпуска по итогам прошлого года составил 473,5 млн упаковок, годом ранее — 475,6 млн. Общая сумма продаж равняется, соответственно, 35,1 и 33,9 млрд руб. Динамику показателей чиновники связывают с тем, что на предприятии «проводится системная работа по наращиванию новых производственных мощностей», в том числе расширение номенклатуры выпуска происходит совместно «крупнейшими западными отечественными компаниями» — итальянской Chiesi Farmaceutici, американскими Celgene и Gilead. В частности, в 2020 году освоено производство 19 новых препаратов, в том числе семи импортозамещающих.

В Липецкой области также работает одно крупное предприятие — «Рафарма». Оно входит в группу компаний «Протэк», являющуюся одним из крупнейших дистрибуторов лекарств. Предприятие производит антибиотики, нейролептики, сахароснижающие, кардиологические, противоопухолевые и противотуберкулезные препараты. Противовирусных лекарств в портфеле компании нет. В год липецкий завод может производить до 1,2 млрд таблеток, 280 млн твердых желатиновых капсул, 31 млн флаконов инъекционных препаратов, 18 млн саше (особая форма упаковки), 15 млн упаковок мазей и гелей, 10 млн флаконов для суспензий и 1,4 млн упаковок лиофилизатов. По данным регионального управления экономического развития, «Рафарма» в сравнении с 2019 годом увеличила объемы выпуска в 1,6 раза — с 13,4 млн до 21,6 млн натуральных упаковок. Причинами в ведомстве называют резко возросшую потребность в антибиотиках и старт производства новых препаратов.

Секретные пилюли В Воронежской области действует завод «Верофарма» (входит в американскую корпорацию Abbott). По собственным данным, предприятие может производить в год до 470 млн упаковок медицинских изделий, 210 тыс. упаковок косметических средств и 160 тыс. повязок. Конкретные показатели объемов не раскрываются. Кроме того, в 2020 году немецкая Bionorica завершила строительство завода по производству лекарственных средств растительного происхождения. На 2021 год запланирован тестовый запуск технологий, а выход на коммерческую эксплуатацию намечен на первый квартал 2022 года. Инвестиции оцениваются в 4,4 млрд руб. Предприятие планирует производить в год 80 млн блистеров таблеток и до 10 млн жидких флаконов. В Орловской области действует завод французской фармацевтической компании Sanofi «Санофи-Авентис Восток». Предприятие производит 20% всего объема инсулинов в России, а также препараты для лечения онкологических заболеваний. Показатели компания и областное правительство не раскрывают, однако директор завода Мстислав Шилов отметил, что в 2020 году «удалось не только обеспечить бесперебойность поставок в период пандемии, но и продолжить работу над проектами по модернизации и развитию экспорта». В Тамбовской области производств лекарственных средств нет.

Впрочем, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк называет коронавирус дестабилизирующим фактором рынка: «Рост почти в 10% на самом деле не такой большой, особенно если учитывать, что инфляция в 2020 году составила порядка 6%. Мы зафиксировали резкий рост продаж антибиотиков, иммуномодуляторов и гормональных препаратов, но по всем остальным группам лекарств было снижение. Возможно, без пандемии рынок вырос бы чуть меньше или больше, но он точно развивался бы в своей привычной структуре. А так из-за изоляции люди стали покупать меньше». Эксперт отмечает, что рост сектора госзакупок также не является показательным. По словам Сергея Шуляка, в первом полугодии этот сегмент сильно вырос, но к концу года ситуация выровнялась: «Во-первых, бюджетные средства закончились, во-вторых, было закуплено нужное количество препаратов». Еще одним значимым для рынка фактором эксперт называет снижение доходов населения — упавшая покупательная способность также сказалась на продажах.