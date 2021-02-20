Акции Beluga Group упали на 30%

К 11:00 акции российской алкогольной компании Beluga Group подешевели на 28,5% и стоят 2639 руб. за штуку, следует из данных торгов на Московской бирже. Днем ранее, 19 февраля, бумаги компании подорожали почти на 30% (до 4093 руб. за штуку). Стоимость акций Beluga Group росла с начала недели. За четыре дня их стоимость выросла в два раза.

Beluga Group была основана во Владивостоке в 1999 году. В 2008 году провела IPO на Московской бирже. По итогам первых шести месяцев 2020 года была первым производителем водки в России (основные бренды — Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская»).

В начале февраля “Ъ” стало известно о возможной продаже принадлежащей Beluga Group птицефабрики «Михайловская» мощностью 30 тыс. тонн группе агропредприятий (ГАП) «Ресурс». Стоимость оценивается до 500 млн руб.

О возможной сделке — в материале “Ъ” «Бройлеры на птичьих правах».