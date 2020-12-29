Основана во Владивостоке в 1999 году под названием «Синергия». В 2008 году группа провела IPO на Московской бирже. В 2017 году была переименована в Beluga Group. По итогам первых шести месяцев 2020 года была первым производителем водки в РФ (основные бренды — Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская»). Также импортирует виски Glenfiddich, Monkey Shoulder, джин Hendirck’s, вина Torres, Luce, Masi и другие. Кроме того, производит собственный виски Fox & Dogs, джин Green Baboon. Включает шесть производственных площадок, а также винное хозяйство «Поместье Голубицкое» и АО «Пентагро», объединяющее ряд региональных мясо-молочных заводов и птицефабрик. Кроме того, управляет розничной сетью «Винлаб». Основным бенефициаром компании выступает председатель правления Александр Мечетин. По итогам первых шести месяцев 2020 года выручка Beluga Group выросла на 20,4%, до 37,81 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 1,8%, до 460 млн руб. год к году. Отгрузки выросли на 15%, до 6,5 млн дал.