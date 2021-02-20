Депутат от КПРФ направил в МВД запрос об условиях перевозки в автозаках задержанных на митингах в поддержку Навального

Депутат фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков направил депутатский запрос министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву по фактам нарушения прав задержанных на митингах в поддержку Алексея Навального при их перемещении в транспортных средствах.

В запросе он отмечает, что во фракцию КПРФ часто обращаются граждане с жалобами на то, что перевозка лишенных свободы лиц не всегда осуществляется гуманным и безопасным способом: «Нарушается пассажировместимость транспортного средства, превышаются разумные сроки нахождения указанных лиц в транспорте, не соблюдается площадь, приходящаяся на одного человека, высота транспортного средства, его достаточная освещенность и проветриваемость, температура воздуха, задержанные не обеспечиваются питьевой водой и каким-либо питанием при длительных перевозках».

Депутат в своем запросе также ссылается на публикации в СМИ, в частности на статью “Ъ” «Автозаки временного содержания». Господин Синельщиков просит министра сообщить фракции КПРФ в Госдуме о мерах, принятых МВД РФ по сообщениям о нарушении прав задержанных при их перемещении в автозаках.

Как ранее стало известно, после протестов 23 января прибывающим в московские спецприемники задержанным приходилось сутками ждать в автозаках своей очереди попасть в камеру. По словам члена ОНК столицы Марины Литвинович, задержанные оставались в переполненных автозаках «без еды, воды, возможности сходить в туалет или связаться с родными».

Задержанные на протестах об условиях содержания — в материале “Ъ” «Все мои сокамерники стали еще большими оппозиционерами».

Ксения Веретенникова