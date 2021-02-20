Анна Минькова: «Хочется верить, что люди будут создавать большие семьи» Вице-губернатор по социальной политике о демографических итогах года на Кубани

Фото: Иван Семенец

Вице-губернатор Краснодарского края и куратор национального проекта «Демография» Анна Минькова рассказала, что тревожит медицинское сообщество сегодня и как пандемия может отразиться на качестве и продолжительности жизни

– Анна Алексеевна, к каким результатам должна привести реализация национального проекта «Демография» в Краснодарском крае? Какова главная цель этого проекта?

– «Демография» – достаточно сложный национальный проект, и, наверное, главный для страны сегодня. Его основная цель – увеличение средней продолжительности жизни людей, а за это несет ответственность не только социальный блок. Существует огромное количество параметров, которые не связаны напрямую с такими системами как здравоохранение или социальная защита.

«Средняя продолжительность жизни должна увеличиться, а ее качество стать выше.»

Я считаю, что «Демография» – это общий итог самой идеи нацпроектов. Средняя продолжительность жизни должна увеличиться, а ее качество стать выше. Как этого достичь? Исключительно усилиями медицины или социальной поддержкой это сделать невозможно, для того, чтобы люди стали жить дольше и лучше, нужно задействовать все блоки – экономический, инвестиционный, сельскохозяйственный.

Какова сегодня средняя продолжительность жизни в Краснодарском крае, и как на этот показатель повлияла пандемия коронавируса?

– Продолжительность жизни в крае за 2020 год снизилась на полпроцента и составила 73,5 года. Хотя, если говорить откровенно, в начале 2020 года, когда пришлось столкнуться с коронавирусной инфекцией, мы меньше всего думали о том, что будет с этим показателем.

Приходилось принимать сложные управленческие решения, перепрофилировать ряд больниц в госпитали для пациентов с Covid-19, медицинские учреждения, продолжавшие работать в обычном режиме, закрывались на карантин. Если до пандемии в Краснодарском крае было 5 инфекционных больниц, которые приняли первый удар, первый рубеж инфекции, то сейчас их 24.

Временные госпитали развернуты на территории лечебных учреждений, это значит, что уже целый год эти больницы не занимаются плановой госпитализацией. От того, что мы развернули дополнительные инфекционные койки, люди не стали меньше болеть другими заболеваниями, не прекратились инфаркты и инсульты, не уменьшилось количество онкологических больных.

В этих условиях нам нужно было разработать схему маршрутизации пациентов, которая исключала бы любые ошибки. Мы должны были сохранить «золотой час», принципиально важный в ряде случаев, когда потеря времени означает если не летальный исход, то непоправимые последствия для здоровья.

То есть, если на территории муниципального образования развернут временный госпиталь, его жители гарантированно должны быть доставлены в ближайшую больницу за определенное количество времени, за тот самый «золотой час».

– Существуют ли сегодня прогнозы, как скажется коронавирусная инфекция на показателях продолжительности жизни в будущем?

– Отсутствие плановой госпитализации не могло не сказаться на ситуации, смертность в 2020 году увеличилась, и мы понимаем почему это произошло. Главная причина – это, конечно, коронавирус. Однако больше всего сегодня тревожит то, что до сих пор не начались плановые диспансеризации и профосмотры.

Пандемия продолжается, да, стало полегче, но пока возможности начинать плановые диспансеризации нет, и это серьезнейшим образом влияет на раннюю диагностику заболеваний. Мы очень переживаем, что будут отложенные сложные случаи, потому что если в течение прошлого года какие – то заболевания не были выявлены, то это не значит, что их нет.

«Замедление распространения коронавирусной инфекции даст врачам возможность войти в нормальный режим работы.»

Диагностика рака на ранней стадии гарантированно дает человеку возможность вовремя начать лечение и жить дальше нормальной, полноценной жизнью, без ущерба для ее продолжительности. Рак, не диагностированный в самом начале, переходит в следующую стадию, это очень тревожно, и о том, во что выльется для нас пандемия, переживает все медицинское сообщество. И через год, и через два мы можем получить отложенные, не диагностированные вовремя случаи, которые будут приводить к серьезным последствиям. Поэтому так важно, чтобы пандемия отступила.

Замедление распространения коронавирусной инфекции даст врачам возможность войти в нормальный режим работы, а вся система здравоохранения перестанет работать на износ, борясь исключительно с ковидом. Возвращение к нормальной жизни позволит медикам работать на профилактику и своевременную диагностику заболеваний. Мы очень рассчитываем, что вакцинация ускорит этот процесс.

– Судя по данным Росстата, 2020 год стал худшим по показателям рождаемости за последние несколько лет. Насколько это соответствует ситуации в Краснодарском крае?

– В регионе ситуация с рождаемостью такая же, как и в целом по стране. Уже несколько лет мы видим, как эти показатели падают, но если в 2018 году падение было резким, в сравнении с 2017, то прошлый год был уже стабильно предсказуемым.

Сейчас показатели рождаемости снижаются, таков общий тренд, не только общероссийский, но и общеевропейский. Есть несколько регионов, к которым это не относится, где в связи с традиционными устоями иметь 7-8 детей в семье – норма. Это кавказские республики, Тыва.

Мы в числе регионов, где рождаемость снижается. Объясняется это очень просто, и к голословным утверждениям о том, что мы плохо живем, не имеет никакого отношения. Падение рождаемости связано с тем, что детородного возраста сегодня достигли девочки, появившиеся на свет между 1990-м и 2000-м годами. Сейчас им от 20 до 30 лет, и это очень малочисленное поколение женщин детородного возраста.

В 90-х рождалось очень мало детей, страна попала в страшную демографическую яму. Люди жили настолько тяжело, что крайне редко решались на рождение второго ребенка, а иногда и на рождение ребенка в принципе. Сегодня дети 90-х становятся родителями. Их по определению очень мало, поэтому ждать роста рождаемости нам неоткуда.

Есть еще одна тенденция в современном мире – на «отложенных» детей, когда люди принимают решение о рождении ребенка после того, как становятся на ноги, обзаводятся работой и недвижимостью. Матерями становятся все позже, в 2018 году мы зафиксировали рекорд, тогда средний возраст женщины, родившей первого ребенка, составил 28 лет.

В прошлом году этот возраст уже был 26 лет, что уже лучше. Однако, по существующим прогнозам, тренд на снижение рождаемости продолжиться вплоть до 2024 года, когда в детородный возраст вступит более многочисленное поколение нулевых.

– Кубань сегодня находится в числе самых привлекательных в стране регионов для жизни, желающих переехать в Краснодарский край с каждым годом становится все больше. Как миграционный поток влияет на демографическую ситуацию в регионе?

– Количество людей, переезжающих к нам на постоянное место жительства, сыграло положительную роль для региона, в том смысле, что у нас нет катастрофического падения рождаемости.

Краснодарский край остается третьим субъектом Российской Федерации по числу родившихся в 2020 году детей, после Москвы и Московской области. Раньше в Краснодарский край приезжали «доживать» пенсионеры, люди, работавшие всю жизнь на Севере, решали провести остаток жизни в теплом и солнечном регионе.

Сегодня к нам приезжают молодые, трудоспособные люди, семьи с детьми. Они работают, платят налоги, пополняют бюджет края и двигают экономику и дают развитие нашему региону. Без людей нет будущего, поэтому мы за то, чтобы к нам продолжали приезжать, чтобы выбирали Кубань, как место для жизни своей и своих детей.

Конечно, тем, кто переезжает, нужны и сады, и школы, и поликлиники. Не буду скрывать, что к таким миграционным потокам социальная инфраструктура края не была готова.

«Без людей нет будущего, поэтому мы за то, чтобы к нам продолжали приезжать.»

Начиная с 2008 года, мы получили свой собственный, краевой, очень мощный демографический рост. С 2015 года к нему добавились массовые миграционные потоки в регион, и ситуация с нехваткой детских садов и школ стала не просто болезненной, она стала кричащей.

Именно поэтому губернатор принял решение переориентировать бюджет в пользу социальных объектов. Мы стали первым субъектом федерации в России, вошедшим в программу по строительству школ, как только она была запущена в 2016 году, и мы не останавливаемся, мы наращиваем темпы.

Губернатор говорит – хотите микрорайон строить, постройте сначала школу и поликлинику. Это понятный подход, он таким и должен быть. Не надо строить жилье без инфраструктуры, и продавать квартиры, как горячие пирожки. Потом люди заселяются и совершенно справедливо говорят нам: «Ну что, власть, вот мы приехали, заселились, а вот наши дети, и у них нет ни детского сада, ни школы!».

Мы всех понимаем, но мы не волшебники. Мы стараемся изо всех сил восполнить этот страшный дефицит социальных объектов, который сложился в нашем регионе.

– Сколько сегодня детей в среднестатистической кубанской семье?

– Мы меряем общими показателями, условно это примерно двое детей в семье. Но сегодня ситуация понемногу улучшается, и люди все чаще принимают решение о рождении не только второго, но и третьего, и последующих детей.

Растет количество многодетных семей – в регионе их уже больше 81 тысячи. Есть такое заблуждение, что «многодетная семья» равно «бедная семья». Это далеко не так, выплаты от государства получают семьи с определенными социальными параметрами, а у нас много таких, чей доход намного превышает заявленные условия и в дополнительных суммах эти люди просто не нуждаются.

У нас сегодня сохранены и проиндексированы выплаты за третьего ребенка и последующих детей, они осуществляются за счет средств из краевого бюджета. Мы сохранили и проиндексировали краевой материнский капитал – сегодня он составляет 134 тысячи рублей, и перечень его использования по просьбам семей расширен.

Мы очень рассчитываем на то, что традиционно многодетная Кубань сохранит в этом смысле свои позиции в будущем, и мне хочется верить, что люди все чаще будут принимать решение заводить большие семьи.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края