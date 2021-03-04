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Сцена из «Маленького концерта для фортепиано с медведем». Спектакль Большого театра кукол (Санкт-Петербург), программа «Детский weekend», театральный фестиваль «Золотая маска», 2021 год

Фото: Владимир Постнов

Для младших

"Стиль Подарки". Приложение от , стр. 28

Дарить подарки современным детям, которых любящие родители ублажают с пеленок, становится год от года все сложнее. (Нередко у привычных к подарочному изобилию наследников есть целый список хотелок, который они готовы предъявить по первому требованию.) Поэтому в условиях переизбытка презентов вещных редакция «Стиль. Подарки» голосует за презенты вечные — за подарки-впечатления. Как раз в марте в Москве проходит «Детский weekend» как часть программы фестиваля «Золотая маска». В том числе в расписании есть спектакли с маркировкой 6+, как, например, «Лирические истории из жизни Ежика и Медвежонка».



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