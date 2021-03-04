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Кадр из фильма «Красотка», режиссер Гарри Маршалл, 1990 год

Фото: Silver Screen Partners IV; Touchstone Pictures

Для романтического вечера

"Стиль Подарки". Приложение от , стр. 30

Сценаристы фильма «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях подарили парам сразу несколько вариантов идеального свидания: сцена в джакузи с пеной, сцена с черным роялем, танцы на траве во время игры в поло, эффектное появление на лимузине с букетом. Но ни один из этих моментов ни в какое сравнение не идет с полетом на оперную премьеру на частном самолете. Вызывающе элегантное платье, умопомрачительные босоножки и новая сумочка делу только поспособствуют. Бархатная коробочка с драгоценным внутренним содержанием — завершающий штрих.



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