Для романтического вечера

Сценаристы фильма «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях подарили парам сразу несколько вариантов идеального свидания: сцена в джакузи с пеной, сцена с черным роялем, танцы на траве во время игры в поло, эффектное появление на лимузине с букетом. Но ни один из этих моментов ни в какое сравнение не идет с полетом на оперную премьеру на частном самолете. Вызывающе элегантное платье, умопомрачительные босоножки и новая сумочка делу только поспособствуют. Бархатная коробочка с драгоценным внутренним содержанием — завершающий штрих.