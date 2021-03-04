Для незабываемого уикенда

Выходные на просторах Карелии или в Тульской области на «Болотов.Даче», в калужском «Этномире» или в подмосковных Berta Spa Village и в арт-усадьбе Веретьево, а может быть, в Utkino в Ростовской области — в России немало мест, где можно провести время на природе, но с комфортом на самом высоком уровне. Дарить в этом случае можно что-то полезное для путешествий — полароид, селфи-палку, вместительную дорожную сумку или гитару. Ну а если любимая гитара уже давно путешествует с вами, совсем нелишним презентом станет достойный чехол.