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Кадр из фильма «Королевство полной луны», режиссер Уэс Андерсон, 2012 год

Фото: American Empirical Pictures; Moonrise

Для незабываемого уикенда

"Стиль Подарки". Приложение от , стр. 33

Выходные на просторах Карелии или в Тульской области на «Болотов.Даче», в калужском «Этномире» или в подмосковных Berta Spa Village и в арт-усадьбе Веретьево, а может быть, в Utkino в Ростовской области — в России немало мест, где можно провести время на природе, но с комфортом на самом высоком уровне. Дарить в этом случае можно что-то полезное для путешествий — полароид, селфи-палку, вместительную дорожную сумку или гитару. Ну а если любимая гитара уже давно путешествует с вами, совсем нелишним презентом станет достойный чехол.



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