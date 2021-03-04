Для путешествия мечты

Пригласить даму в кино — идея отличная, особенно если кинотеатр на берегу Индийского океана на пляже отеля Emerald Maldives Resort & Spa. Под звездным небом дворецкий и шеф-повар сервируют романтический ужин, а после покажут что-нибудь из золотого фильмофонда. Мальдивы — открытое направление, куда регулярно летают рейсы. К тому же у отеля Emerald Maldives & Spa сразу три награды премии World Luxury Awards 2020 — за лучший спа и лучший ресторан международной кухни в Индийском океане, а также премия лучшему курортному отелю All Inclusive Deluxe в мире.