Куда пригласить и что подарить

Редакция «Стиль. Подарки» собрала шпаргалку на все случаи жизни: как и чем порадовать важных для вас — и таких разных — женщин. Здесь и далее — универсальные подсказки и сценарии. Начнем с простого: в театрах — премьеры, в музеях и галереях — открытия выставок. Из модных культурных впечатлений — новые спектакли в Театре на Малой Бронной, из душевных — выставка Гели Писаревой в галерее Flor & Lavr. А можно устроить музыкальный домашний салон и ставить новые пластинки с любимыми песнями на старинном восстановленном патефоне: антиквариат и свежесть впечатления высоко ценятся во все времена. Идеи более сложных приглашений, вплоть до ресторана в Индийском океане, равно как и варианты подарков для совсем юных дам, начиная с детсадовского возраста,— на следующих страницах.