Для подруги

Постулат «книга — лучший подарок» в XXI веке можно перефразировать в «знания — лучший подарок». Но в эпоху личных брендов и бесконечных онлайн-школ легко обжечься, выбирая экспертов. Вот проверенный список: образовательные программы и онлайн-конференции в образовательном проекте «Университетъ» ИД «Коммерсантъ», частная сессия с экспертом по этикету Татьяной Поляковой, выездная или онлайн-лекция исследователя моды Тима Ильясова, курс CosMoscow Foundation «Как коллекционировать современное искусство», обучающие программы «Уроки легенд», карта программы лояльности «Друг Третьяковской галереи» или музея Garage — список далеко не полный, но на всю весну точно хватит с запасом. Впрочем, более традиционные презенты — украшения, духи, косметику и даже что-то из вещей, для самой близкой подруги,— тоже никто не отменял.