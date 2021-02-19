Турция наняла юрфирму, чтобы остаться в программе производства истребителей F-35

Турция подписала контракт с международной юридической фирмой в США, чтобы сохранить участие в американской программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает Reuters. Анкару исключили из программы в связи с покупкой российских систем С-400.

Турецкая сторона заключила договор с фирмой Arnold & Porter для «стратегического консультирования и работы» с властями США. За шесть месяцев консультаций юрфирме заплатят $750 тыс. Контракт был подписан с базирующейся в Анкаре компанией SSTEK Defense Industry Technologies — она принадлежит Управлению оборонной промышленности Турции (SSB).

Поставки российских С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. США выступали против этого и требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем. В декабре 2020 года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных чиновников из руководства ведомства.

О позиции США — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».