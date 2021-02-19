На Кубани жертвами COVID-19 стали 16 человек

Из-за двусторонней пневмонии тяжелого течения, которая возникла на фоне инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки погибли 16 жителей края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Половина из них умерли в учреждениях здравоохранения Краснодара, самому молодому пациенту был 61 год, самому пожилому – 85 лет.

В Сочи скончались две местных жительницы в возрасте 48 и 59 лет. По одному человеку умерли в Лабинском, Северском, Крымском, Тихорецком районах, а также в Армавире и Новороссийске.

Всего с начала пандемии на Кубани умер 1791 пациент с диагнозом COVID-19. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 18 февраля в Краснодарском крае от коронавируса также скончались 16 человек.

Краснодарский край вошел в число пяти субъектов России с самым низким уровнем заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения. По ее словам, за предыдущую неделю число случаев заболевания снизилось на 6,8%. Темп прироста держится на уровне 0,5%. Если данный показатель менее единицы, это считается благоприятным эпидемиологическим признаком.

Андрей Ульченко