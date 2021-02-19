Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей

Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«С точки зрения пресечения провели более 5 тыс. финансовых расследований, около 500 уголовных дел, где мы принимаем участие. Выявлено активов на 35 млрд и уже возвращено активов на 38,5 млрд по коррупционным делам»,— сказал господин Чиханчин.

Вместе с антикоррупционными комиссиями в министерствах и коллегией судей проверено более 75 тыс. государственных служащих, которые работают или планируют устроиться. «Несколько сотен претендентов на государственную службу на основании наших материалов отведены»,— добавил он.

Также Росфинмониторинг выявил ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд руб. «К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 млрд, арестовано 2,4 млрд, добровольно возвращено 1,5 млрд»,— доложил президенту Юрий Чиханчин. Он добавил, что практика подтверждает верность решения о введении системы контроля за гособоронзаказом. Это позволило снизить количество фирм-однодневок примерно на 37% в системе гособоронзаказа и сократить количество сомнительных операций примерно на 40%. «В целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза»,— сказал он.

Ранее замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева сообщила, что попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, господдержкой пострадавшим отраслям и населению.