Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. По ее словам, чаще это было связано с операциями по закупке медоборудования, господдержкой пострадавшим отраслям и населению.

«В апреле совместно с ЦБ запустили дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой "ковид". И, действительно, там очень интересные вещи эта система позволила увидеть. В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения»,— сказала госпожа Бобрышева (цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила, что служба проводила проверки совместно с правоохранительными органами, в итоге было возбуждено несколько уголовных дел. «Очень важно, что принимались и превентивные меры: по расторжению контрактов с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчика и исполнителей»,— добавила Галина Бобрышева.

В декабре президент Владимир Путин сообщил, что российские власти направили на прямую поддержку граждан во время пандемии коронавируса 838 млрд руб. Общее число заразившихся с начала пандемии в России достигло 4,1 млн. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, распространение вируса удается сдерживать, но риски заразиться еще велики.