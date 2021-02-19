Центробанк поторопил банки с подключением сервисов СБП

Центробанк призвал банки ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо регулятора.

«Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов c2b/b2c, c2cpull на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков… Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения»,— говорится в письме.

Внедрить эти сервисы системно значимым кредитным организациям необходимо к 1 октября 2021 года, банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года. По оценке ЦБ, на расширение функционала СБП банкам потребуется как минимум 35–60 дней.

Ранее сообщалось, что Центробанк с 1 октября планирует установить суточный лимит на переводы через СБП на уровне не менее 150 тыс. руб.

Системно значимые банки должны подключились к системе с 1 октября 2019 года. Исключением стал Сбербанк, нарушивший сроки и подключившийся в конце мая 2020 года.

О росте объемов переводов через СБП — в публикации “Ъ” «Быстрые платежи идут на обгон».